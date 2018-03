Prozesse

Reizgas im Festzelt: Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Nach der Reizgas-Attacke in einem oberfränkischen Festzelt mit 45 Verletzten hat der Tatverdächtige am ersten Prozesstag die Vorwürfe abgestritten. Der Angeklagte habe beteuert, dass er das Pfefferspray nicht versprüht hat, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hof am Donnerstag. So hat der Angeklagte eigenen Ausführungen zufolge zwar am Nachmittag ein solches Spray bei sich geführt, dieses aber im Laufe des Abends verloren. Der 30 Jahre alte Arbeitslose muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung in 45 Fällen verantworten.