Prozesse

Reizgas im Festzelt: Freispruch aus Mangel an Beweisen

Im Prozess um eine Reizgas-Attacke in einem oberfränkischen Festzelt mit 45 Verletzten ist der Angeklagte freigesprochen worden. Dem 30-Jährigen habe nicht nachgewiesen werden können, dass er das Pfefferspray versprüht hatte, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hof am Montag. Der Angeklagte hatte sich wegen gefährlicher Körperverletzung in 45 Fällen vor Gericht verantworten müssen.