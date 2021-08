Anzeige

Buntes Reizspray: Seniorin geht in Pflegeheim auf Kontrahentin los In einem Allgäuer Pflegeheim ist eine Seniorin mit Pfefferspray auf eine Kontrahentin losgegangen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Oberstdorf.Zunächst hatten die 79 und 86 Jahre alten Frauen in dem Heim in Oberstdorf einen verbalen Streit, dann griff die Jüngere zum Reizspray. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden bei der Attacke am Sonntagnachmittag außer der 86-Jährigen noch drei andere Heimbewohner leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung wegen der Atemwegsreizungen war aber nicht nötig. Gegen die 79-Jährige läuft nun ein Strafverfahren.

