Fördergelder Rekord: 11,4 Millionen Euro für Naturschutz in Wäldern

Dank lukrativer Fördergelder haben Bayerns Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in diesem Jahr mehr Maßnahmen für den Naturschutz umgesetzt als je zuvor. „Das ist ein neuer Rekord für den Naturschutz in unseren Wäldern in Bayern: Über 4800 Maßnahmen, vom einzelnen Biotopbaum über kleinflächige Nutzungsverzichte bis zur Bewahrung von Altholzinseln, hat der Freistaat dieses Jahr mit gut 11,4 Millionen Euro unterstützt. Das ist rund eine Million mehr als im Vorjahr“, teilten Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Donnerstag zum Start der neuen Antragsperiode in München mit.

dpa