Hochschule Rekord bei Studentenzahlen in Bayern Die Zahl der Studenten in Bayern steigt weiter. In diesem Jahr sind es fast 400 000.

In diesem Jahr dürfte sich die Anzahl der Studenten in bayerischen Hörsälen den 400 000 nähern. Symbolfoto: Robert Schlesinger/dpa

München.Im Freistaat gibt es so viele Studenten wie noch nie: Für das anstehende Wintersemester haben sich 398 000 junge Menschen an bayerischen Universitäten und Hochschulen eingeschrieben.

„Ich freue mich, dass unsere Hochschulen im Freistaat für jungen Menschen so attraktiv sind.“ Wissenschaftsminister Bernd Sibler



Das sind etwa 4000 mehr als im Vorjahr - ein neuer Rekord, wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag bekanntgab. Vor zehn Jahren, zum Wintersemester 2009/2010, waren es noch knapp 272 000 Studenten gewesen. Die Zahl stieg seitdem stetig an.

Unter den Studenten sind rund 68 500 Erstsemester - das entspricht etwa dem Vorjahresniveau. Etwa zwei Drittel der Studenten sind an einer Universität immatrikuliert, rund ein Drittel besucht eine Hochschule.

„Unsere Hochschulen sind Türöffner für junge Menschen zu einer aussichtsreichen Zukunft. Ich freue mich, dass unsere Hochschulen im Freistaat für jungen Menschen so attraktiv sind“, sagte Sibler. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung böten die bayerischen Hochschulen sehr gute Rahmenbedingungen.

Außerdem hat er Wissenschaftler mehrerer Hochschulen in Bayern eingeladen, einen Einblick in ihre Forschungen zum Thema Künstliche Intelligenz zu geben.

