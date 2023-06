Polizei Rekordeinnahmen: Verkehrssünder zahlen 142,6 Millionen Euro

Nach der Novelle des Bußgeldkatalogs haben in Bayern im vergangenen Jahr Verkehrssünder so viel Geld an den Staatshaushalt überwiesen wie nie zuvor. Insgesamt seien mit den Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Rekordeinnahmen von 142,6 Millionen Euro erzielt worden, teilte Timo Payer, Präsident des Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes, am Montag in Straubing mit.

dpa