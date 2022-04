Anzeige

2. Bundesliga „Relativ einfache Mittel“: Nürnbergs Idee gegen Sandhausen Nach dem 1:1 im Spitzenspiel des 1. FC Nürnberg gegen den SV Werder Bremen in der 2. Fußball-Bundesliga sieht Trainer Robert Klauß nun eine Möglichkeit, näher an die Aufstiegsplätze zu rücken. „Natürlich guckt man jetzt schon genauer hin, wie die anderen spielen“, sagte der 37-Jährige am Freitag vor dem Heimspiel gegen den Tabellen-15. SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Dann hofft Klauß auf einen Sieg.

Eine einfache Partie erwartet der „Club“-Coach allerdings nicht. „Sandhausen ist Vierter in der Rückrunden-Tabelle, hat gegen jedes Topteam einen Punkt geholt.“ Im Hinspiel mühte sich Nürnberg zu einem 2:1, hatte sichtbar Probleme. Die Spielidee sei gut gewesen, „aber die Umsetzung war schon relativ kacke bis zur 70. Minute“, sagte Klauß schmunzelnd. Erst in den letzten Spielminuten drehte der „Club“ damals die Partie.

Nun möchte Klauß seinen Spielern „relativ einfache Mittel mit an die Hand geben“ und ihnen Mut für kreative Lösungen zusprechen. Dabei kann er auf einen breiten Kader setzen. Unterstützung erhoffen sich die Nürnberger von den Rängen. Der „Club“ rechnet mit mehr als 40 000 Zuschauern im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.