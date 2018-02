Bildung Religion unbeliebter als Mathe Ein Viertel der Bayern lehnt Religionsunterricht an Schulen ab. Der Bildungsminister spricht sich klar für den Erhalt aus.

Mail an die Redaktion Ein Kreuz hängt im Klassenzimmer einer Schule. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

München.Religionsunterricht ist in Bayern unbeliebter als das Fach Mathematik. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid im Auftrag der evangelischen Landeskirche. Bei der Frage nach dem Beliebtheitsgrad einzelner Schulfächer landete der Religionsunterricht mit 38 Prozent hinter Mathe (42 Prozent) auf dem vorletzten Platz, wie es in der am Mittwoch veröffentlichen Befragung hieß. Nur Physik schnitt mit einem Beliebtheitswert von nur 32 Prozent bei den Befragten noch schlechter ab. Auf den Spitzenplätzen landeten Biologie (59 Prozent), Geschichte (55 Prozent) sowie Deutsch und Sport (jeweils 54 Prozent). Fragt man nur die evangelischen Bürger, steigt die Beliebtheit des Religionsunterrichts im Vergleich zu anderen Fächern auf 48 Prozent.

BLLV plädiert für islamischen und jüdischen Religionsunterricht

Anders als ein Viertel der Bayern hat sich Bildungsminister Ludwig Spaenle (CSU) für den Erhalt des Religionsunterrichts an Schulen im Freistaat ausgesprochen. Die Bayerische Verfassung habe ganz bewusst die Ehrfurcht vor Gott und der Würde des Menschen zu einem unumstößlichen Bildungsziel erklärt, sagte Spaenle der Deutschen Presse-Agentur. Dies würden Schulen mit den Kirchen im konfessionellen Religionsunterricht umsetzen. „Daran werden wir in unserem christlich-geprägten Bayern festhalten.“

Neben Spaenle sprach sich auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) für Religionsunterricht aus. Dieser habe eine lange Tradition im Freistaat, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Wichtig sei, dass sich die gelehrten Überzeugungen mit denen der Kirchen deckten. Fleischmann plädierte auch für einen islamischen und jüdischen Religionsunterricht. Die Vielfalt des Glaubens müsse auch an den Schulen im Freistaat abgebildet werden.

