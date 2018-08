Wahlen Renate Schmidt: Mangelnde Unterstützung der Bayern-SPD

Die frühere Bundesfamilienministerin und ehemalige bayerische SPD-Chefin Renate Schmidt. Foto: Arne Dedert/Archiv

Berlin.Die frühere bayerische SPD-Chefin Renate Schmidt hat der Bundespartei mangelnde Unterstützung im Landtagswahlkampf vorgeworfen. Die Bayern-SPD brauche „mehr Geld und mehr Personal“, sagte die ehemalige Bundesfamilienministerin in einem Interview der „taz“ (Wochenendausgabe).„Unsere Spitzenkandidatin Natascha Kohnen ist eine kluge Person. - Es liegt schon eher am fehlenden Rückenwind aus Berlin.“ In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Laut jüngsten Umfragen liegt die SPD im Freistaat derzeit bei nur noch rund 12 Prozent und damit noch hinter den Grünen und der AfD.