Unfälle Rennradfahrer fährt auf Anhänger und stirbt

Cham.Ein Rennradfahrer ist in der Oberpfalz in einen geparkten Anhänger gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Der 52-Jährige fuhr am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen der Polizei ungebremst ohne Helm auf das Hindernis und verletzte sich schwer am Kopf. Wiederbelebungsversuche von Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle in Cham waren ohne Erfolg. Der Siloanhänger stand an einem Ortsausgang. Warum der Mann weder bremste noch auswich, war zunächst nicht bekannt.