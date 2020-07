Anzeige

Verkehr Rennradfahrer nach Sturz von Lkw erfasst: Tödlich verletzt Ein 75 Jahre alter Rennradfahrer ist am Freitag auf der Staatsstraße bei Oberpframmern (Landkreis Ebersberg) tödlich verunglückt.

Oberpframmern.Er sei aus bislang unbekannter Ursache gestürzt, auf die Gegenfahrbahn geraten und von einem entgegenkommenden Lkw erfasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag. Der Mann war mit einer Begleiterin in Richtung München unterwegs. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.