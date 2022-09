Landkreis Coburg Rentner fährt in geparktes Auto: 18.000 Euro Sachschaden

Ein 76-Jähriger ist im Landkreis Coburg ungebremst in ein geparktes Auto gefahren. Der Rentner sei durch den Aufprall in Weitramsdorf leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der 63-jährige Besitzer des geparkten Autos saß den Angaben zufolge bei dem Unfall am Dienstag nicht in seinem Wagen.

dpa