Notfälle Rentner nach Sturz gerettet Ein 84-jähriger Mann ist in seiner Wohnung in Amberg gestürzt. Ein aufmerksamer Nachbar rief die Einsatzkräfte.

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Amberg.Ein 84-Jähriger ist in Amberg in seiner eigenen Wohnung zusammengefallen. Einem Nachbarn im oberpfälzischen Amberg sei aufgefallen, dass der Fernseher des Mannes bereits den ganzen Tag lang gelaufen sei, teilte die Polizei mit. Über den Balkon konnte er demnach in die Wohnung des Seniors schauen und sah den Mann am Dienstagabend am Boden liegen. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnung und brachten den Mann ins Krankenhaus. Wie lange der Mann auf seine Rettung warten musste und warum er gestürzt war, war zunächst unklar.

