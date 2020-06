Anzeige

Kriminalität Rentner will mit Zaunlatte auf Nachbarin einschlagen Mit einer Zaunlatte ist ein 78-Jähriger in Dillingen an der Donau auf seine Nachbarin losgegangen.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Dillingen an der Donau.Wie die Polizei mitteilte, habe der Rentner versucht, von seinem Grundstück aus auf die Nachbarin einzuschlagen, die sich in ihrem eigenen Garten befand. Die 50-jährige Nachbarin sei nicht verletzt worden, da die beiden durch einen Zaun getrennt waren. Grund für die Auseinandersetzung am Samstag sei ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit gewesen. Gegen den 78-Jährigen wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.