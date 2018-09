Buntes Rentnerin geht mit D-Mark einkaufen Eine 74-Jährige wollte in einem Supermarkt im Ostallgäu mit einem Fünf-Mark-Schein bezahlen – dann wurde es kurios.

In der Bundesbank-Filiale Rostock liegen D-Mark-Geldscheine und Münzen auf dem Tisch.

Marktoberdorf.Mit einem Griff in ein altes D-Mark-Portemonnaie hat eine Rentnerin im Allgäu einen vermeintlichen Kriminalfall ausgelöst. Die 74-Jährige blitzte bei einer Supermarktkassiererin in Marktoberdorf (Kreis Ostallgäu) mit ihrem Geldschein ab, als sie bezahlen wollte. Wie die Polizei am Freitag berichtete, weigerte sich die Mitarbeiterin, den Schein anzunehmen. Daraufhin hielt die Seniorin den Schein für Falschgeld und ging zur Polizei.

Die Beamten brauchten allerdings nicht groß ermitteln: Die 74-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag statt mit einem Fünf-Euro-Schein mit einem alten Fünf-Mark-Schein bezahlen wollen. „Die vermutlich sehr junge Kassiererin kannte diesen Schein wahrscheinlich gar nicht mehr“, kommentierte ein Polizeisprecher das Missgeschick. Wie sich herausstellte, hatte die Rentnerin daheim noch einen Geldbeutel mit Banknoten der im Jahr 2002 abgelösten Währung. Bei dem Gang in den Supermarkt hatte die Frau schlicht die falsche Börse mitgenommen.

