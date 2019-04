Unfälle Rentnerin stirbt nach Sturz auf Rolltreppe Eine Rentnerin ist in Nürnberg auf einer Rolltreppe an einer U-Bahnhaltestelle gestürzt und an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Nürnberg.Passanten fanden die 83-Jährige am Bahnsteig der Haltestelle Langwasser Mitte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Schwerverletzte kam am Samstag in ein Krankenhaus, in dem sie mehrere Stunden später starb. Warum die Frau auf der Rolltreppe stürzte, war zunächst unklar. Andere Menschen waren laut Polizei nicht beteiligt.