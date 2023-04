Denkmal Reparaturarbeiten an Steinerner Brücke in Regensburg

An der Steinernen Brücke in Regensburg haben am Montag die Reparaturarbeiten begonnen. Vor vier Wochen war ein Fahrer eines Kleinbusses aus ungeklärter Ursache auf das fast 1000 Jahre alte Bauwerk gefahren und hatte die Brüstung beschädigt. Die Brücke ist seit vielen Jahren für Autoverkehr gesperrt. Die beschädigten Granitplatten müssen ersetzt werden und sind bereits bestellt worden, wie die Stadt mitteilte.

dpa