Fussball

Reschke: Bayern auf Trainersuche weiter, als viele glauben

Der FC Bayern hat sich nach Ansicht seines ehemaligen Kaderplaners Michael Reschke bei der Trainersuche für die kommende Saison nicht verzockt. „Die werden einen klaren Plan haben, davon bin ich felsenfest überzeugt“, sagte der ehemalige Manager beim deutschen Fußball-Rekordmeister und heutige Sportvorstand des VfB Stuttgart im Interview von Sky Sport News am Dienstag. Die Bayern sollen Interesse an einer Verpflichtung von Thomas Tuchel gehabt haben, ehe dieser Medienberichten zufolge am Ende der vergangenen Woche aber absagte.