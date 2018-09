Auszeichnung Rescu-Preise für sieben Ersthelfer Am Uniklinikum Regensburg wurden Retter geehrt. Sie haben durch ihr beherztes Eingreifen drei Menschen vor dem Tod bewahrt.

Von Angelika Lukesch

Sieben Ersthelfer wurden am Universitätsklinikum Regensburg mit dem Rescu-Preis ausgezeichnet.

Regensburg.Der Höhepunkt des Fachsymposiums für Notfallmedizin „RESCU“ (Regensburg Emergency Services Centre at the University) am Universitätsklinikum Regensburg war auch heuer die Verleihung des Rescu-Preises. Dieser Preis wird bei dem vom Rettungszentrum in Zusammenarbeit mit der Akademie für ärztliche Fortbildung der bayerischen Landesärztekammer veranstalteten Symposium an Personen verliehen, die durch ihr beherztes Eingreifen und in der Interaktion zwischen den verschiedenen im Rettungsdienst tätigen Menschen und Einrichtungen Menschenleben retteten.

Moderiert wurde die Preisverleihung von Prof. Dr. Bernhard M. Graf, Vorsitzender des Rettungszentrums Regensburg. Er zollte den Lebensrettern, denen der Rescu-Preis verliehen wurde, seinen großen Respekt für deren lebensrettenden Einsatz. Der Rescu-Preis ist jeweils mit 1500 Euro dotiert und wurde von Charivari Regensburg, dem Mittelbayerische Medienhaus und dem BMW Werk Regensburg gestiftet.

Zwei Schüler, Lorena Neuberger und Stefan Bergler, erhielten einen Rescu-Preis für ihr tatkräftiges Handeln bei einem Schulausflug. Ihr Lehrer war beim Langlauf direkt vor ihnen zusammengebrochen. Während Lorena Neuberger Hilfe holte, begann Stefan Bergler sofort mit der Wiederbelebung. Beide erklärten, dass sie ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse dem bei der Führerscheinprüfung erforderlichen Kurs verdankten. Prof. Graf betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig es sei, Reanimation als Fach an den Schulen einzuführen. Der Lehrer wurde von den Rettungskräften versorgt und in die Klinik gebracht. Heute hat er sich wieder erholt.

Das Rettungszentrum Wissenschaft: Das Rettungszentrum Regensburg fördert den Rettungsdienst in Ostbayern durch wissenschaftliche Beratung. Alle im Rettungsdienst befassten Organisationen sind daran beteiligt.

Bildung: Das Rettungszentrum kümmert sich um die Aus- und Fortbildung von Rettungsdienstmitarbeitern und Notärzten.

Rettungskräfte: Behandlungsalgorithmen für Notärzte und Rettungsassistenten werden erstellt.

Förderung: Neue Technologien rund um das Rettungswesen werden gefördert. Entwicklung und Forschung in der Notfallmedizin werden durchgeführt. Die am Rettungsdienst beteiligten Organisationen werden finanziell unterstützt.

Den zweiten Rescu-Preis überreichte Dr. Christian Kucznierz vom Mittelbayerische Medienhaus. Er ging an Andreas Bauer (Notfallsanitäter), Corina Bodem (Auszubildende zur Notfallsanitäterin) und den Rettungssanitäter Sebastian Aholt. Sie retteten einem 80-jährigen Mann das Leben, dem ein großes Fleischstück im Hals stecken geblieben war und der daran zu sterben drohte. Nach den lebensrettenden Erstmaßnahmen und dem Eintreffen des Notarztes wurde der Mann in die Klinik eingewiesen. Von dort konnte er nach kurzem Aufenthalt ohne neurologisches Defizit entlassen werden. Prof. Graf hob hier die „hervorragende und verantwortungsvolle Ausbildung als Notfallsanitäter“ hervor, wie auch die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst. „Durch diesen Preis soll auch der gesamte hauptamtliche Rettungsdienst gewürdigt werden, der täglich diese umfangreiche Ausgabe ausführt“, sagte Professor Graf.

Der dritte Rescu-Preis, der vom BMW Werk Regensburg gestiftet wurde, ging an Polizeihauptkommissar Peter Michael Schmalz und Polizeihauptmeister Martin Winter. Sie leisteten Erste Hilfe bei einem Mann, der sich sehr schwer an der Hand verletzt hatte und stark blutete. Die Polizisten verwendeten die Ausrüstung des sogenannten Medi-Packs, die in den Einsatzfahrzeugen mitgeführt wird. Sie legten dem Verletzten den sogenannten Tourniquet an, der für die Blutstellung sorgte. Der verletzte Mann wurde vom Notarzt weiter versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

