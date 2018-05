Naturfilm Respekt für Wild und Wald Der Film „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?“ zeigt, wie sich die Natur verändert – und welche Rolle der Mensch spielt.

Ein Essay Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Wölfe kehren langsam auch in die Wälder Deutschlands zurück. Foto: Alexander Heinl/dpa

Regensburg.Es ist eine dunkle Nacht. Die Mondsichel wirft ihren Schatten in den düsteren und nebligen Wald. Dramatische Musik erklingt. Plötzlich heulen Wölfe auf. Zwei dieser edlen und hierzulande fast ausgestorbenen Tiere laufen durch den Wald. Das ist die erste Szene des Kinofilms „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?“, der am 10. Mai in die Kinos kommt. Bereits dieser mystische Anfang zieht den Zuschauer in seinen Bann. Auf mich üben Wölfe schon seit meiner Kindheit eine Faszination aus. Ob es wohl am identischen Namen liegt? Wohl eher nicht... Eher liegt es daran, dass Wölfe in Märchen wie „Der Wolf und die sieben Geißlein“ oder „Rotkäppchen“, in Sagen und in anderen Erzählungen oft eine bedeutende – wenn auch nahezu immer böse – Rolle innehaben. Meist sind sie die Antagonisten und verlieren oder sterben am Ende der Geschichte.

Und auch in der Natur scheint der Wolf der Verlierer zu sein. Schon vor rund zwei Millionen Jahren hat er in unseren Landen gelebt – und wurde über die Jahrtausende langsam, aber sicher im Zug der Zivilisation und später der Industrialisierung aus seinen Territorien verdrängt. Im Film bringt es der Erzähler aus dem Off auf den Punkt: „Lange Zeit waren Wolf und Mensch Rivalen um die Beute. Es galt das Recht des Stärkeren. Wir haben gewonnen...“

Seit ein paar Jahren kommen jedoch wieder einige Wölfe zurück nach Deutschland, in ihre alte Heimat. Aber genau da sind wir an dem Punkt angelangt, dass sie die Verlierer sind: Die Industrialisierung hat es mit sich gebracht, dass nahezu überall Straßen und Siedlungen in Deutschland zu finden sind. Natur, wohin das Auge reicht, gibt es kaum mehr. Und auch der Großteil der Menschen will den Wolf hierzulande einfach nicht mehr haben. Und doch sollte sich jeder Einzelne die Frage stellen, ob unser Denken und Handeln richtig ist. Denn Jahrtausende lang haben sich Mensch und Tier die Natur geteilt. Heute nennt der Mensch die Natur sein Eigen und weist den Tieren nur noch bestimmte, wenige, kleine Territorien zu, worin sie leben können. Die Verlierer sind also viele Wildtiere – und wir die Stärkeren.

Für die Sonntagszeitung hat Autorin Susanne Wolf auch ihren Vater interviewt – einen passionierten Jäger. Auch er findet, dass große Beutegreifer in der heutigen Kulturlandschaft keinen Platz mehr haben.

Der Film „Auf der Jagd“ führt uns mit beeindruckenden Natur- und Tieraufnahmen vor Augen, wie sich heute Mensch und Wildtier die Natur „teilen“. Wenn überhaupt noch von Teilen die Rede sein kann. Denn die heutige Kulturlandschaft bietet dem Großteil der Wildtiere nicht mehr das, was sie brauchen: ein Territorium, in dem sie sich frei entfalten und vermehren können. Wenn man sich diesen Dokumentarfilm ansieht, fällt es einem wie Schuppen von den Augen: Wir, die Menschen, haben uns die Natur zu eigen gemacht – ohne darauf zu achten, ob wir dabei Lebensräume zerstören. Wie dem Wolf geht es auch dem Rotwild. Sie brauchen große Waldflächen, die es aber in Deutschland kaum mehr gibt. In ihrer Not haben sie sich beispielsweise in die Berge zurückgezogen. Dort finden sie im Winter kaum Nahrung und ziehen in die Täler, wo sie von Jägern gefüttert werden. Hier sind wir bei den Jägern angelangt. Denn diese spielen eine wichtige Rolle, damit Tier und Mensch noch einigermaßen nebeneinander leben können – und sie sind nicht, wie viele denken, nur zum Erlegen der Wildtiere da.

Hier sehen Sie den Trailer zum Film:

Kindheitserinnerungen lassen die Jagd aus einem anderen Blickwinkel betrachten

Auch in „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?“ berichten einige Jäger von ihren täglichen Diensten, die sie für die Tiere und die Natur leisten. Sicherlich gehört es auch zu ihrem „Job“, das ein oder andere Mal ein Tier zu erlegen – und genau das wird im Film auch gezeigt. Wenn man mit dem Jäger durch sein Zielrohr mehrere Wildschweine beobachtet, hebt es einen nahezu aus dem Kinosessel, wenn dann kurz darauf ein Schuss fällt, die Schweine panisch grunzen und die Kamera auf die tot umfallende Sau schwenkt. Hier werden Kindheitserinnerungen wach: Auch ich war einmal dabei, als mein Papa einen Rehbock geschossen hat – damals wie heute ein prägendes Erlebnis. Mir hat es im Film das Wasser in die Augen getrieben, als sowohl das Wildschwein als auch zwei Rehe jeweils tierschutzgerecht mit einem gezielten Schuss erlegt wurden. Entscheiden doch in diesem Moment Menschen über Leben und Tod.

Doch muss man dabei bedenken, dass sich auch ein Wolf seine Beute holt und Rehe sowie andere Wildtiere reißt – weil er Hunger hat. Und auch wir haben Hunger. Und das schon seit Millionen von Jahren. Denn bereits in der Steinzeit gab es Jäger und Sammler. Höhlenmalereien zeugen davon, dass schon damals Tiere erbeutet wurden, um den Hunger zu stillen. Und wer Fleischliebhaber ist, muss sich auch dessen bewusst sein, dass Tiere getötet werden, damit wir sie essen können. Und ganz ehrlich: Lieber esse ich in Maßen Wildfleisch – wo ich weiß, dass die Tiere ein schönes Leben in der Natur hatten und bei ihrem Tod nicht leiden mussten –, als (abgepacktes) Fleisch in Massen – wo die Tiere meist in engen Räumen in Gefangenschaft leben mussten, oft kein Tageslicht gesehen haben und bei ihrem Tod gar leiden mussten. „Die Jagd hängt nun mal mit dem Töten zusammen und damit haben viele Leute ein Problem“, erklärt ein Jäger im Film. „Das hängt damit zusammen, dass sie sich, wenn sie in den Supermarkt reinkommen und das verpackte Fleisch sehen, keine Gedanken machen, woher das kommt.“

Damit der Wald weiter Bestand hat, muss eine gewisse Anzahl an Tieren entnommen werden

Ein weiterer Aspekt, warum das Wild geschossen wird, ist, dass es den sogenannten Abschussplan gibt, den die Jäger zu erfüllen haben. Dieser schützt das Wildtier einerseits davor, dass es zu einer Überpopulation und infolgedessen zu Krankheiten kommt. Andererseits schützt er den Wald vor dem sogenannten Verbiss. Denn da die Tiere, speziell die Rehe, zurück in die Wälder gedrängt werden, müssen sie sich dort ihre Nahrung suchen. Und das sind oft junge Bäume. Dieser Verbiss verhindert wiederum, dass Bäume wachsen. Darum muss eine gewisse Anzahl von Rehwild entnommen werden, damit auch die Bäume eine Chance auf Wachstum haben.

Das Schönste an der Jagd ist der Anblick der Natur, der Flora und Fauna. Damit dies alles intakt bleibt, sind die rund 380000 deutschen Jäger vor große Herausforderungen gestellt und tragen eine immense Verantwortung. „Die Natur zu lieben, die Tiere zu achten und zu jagen, ist kein Widerspruch“, resümiert eine Wildbiologin und Jägerin in „Auf der Jagd“. Denn auch wenn die Jäger Tiere erlegen, tun sie ihnen viel Gutes: In meiner Kindheit wurde ein kleines Rehkitz von einem Landwirt angemäht. Wir haben Franzl dann mit der Flasche aufgezogen und als er groß genug war, durfte er bis zu seinem Lebensende mit dreieinhalb Beinen in einem großen Wildgehege unter Artgenossen leben. Doch auch jeder Einzelne trägt Verantwortung und sollte seinen Teil beitragen, damit wir auch in Zukunft – gemeinsam mit den Wildtieren – unsere wunderbare Natur genießen können. Denn jedes Lebewesen hat seine Daseinsberechtigung... Vor allem unsere deutschen Wälder bieten (noch) genügend Raum für viele Wildtierarten. Da die Natur keinem gehört, ist Teilen angesagt.

Auf der Jagd – Wem gehört die Natur? „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?“ ist ein Film von Alice Agneskirchner. Produziert wurde er von Broadview Pictures in Koproduktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit arte.

In dem Dokumentarfilm begibt man sich auf einen Waldspaziergang, bei dem existenzielle Fragen beantwortet werden und man eine wunderschöne Seite der Natur kennenlernt.

