Computer Restminderheit von Internetmuffeln in Bayern

Eine Minderheit bayerischer Bürger verweigert sich nach wie vor dem Internet: Gut sechs Prozent der Haushalte haben nach einer am Dienstag veröffentlichten Schätzung keinen Online-Anschluss, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mitteilte.