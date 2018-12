Ausstellungen Retrospektive „Alex Katz“: Maler der stilbewussten Frauen Sie tragen modische Kleider und Hüte, posieren im Bikini oder mit Sonnenbrille - die Frauen in den Porträts von Alex Katz wirken stilbewusst und selbstsicher, oft auch geheimnisvoll. Das Museum Brandhorst gibt nun Einblick in das jahrzehntelange Schaffen des berühmten Künstlers, der als wichtiger Vorläufer der Pop-Art und Vertreter des modernen Realismus gilt. Von Donnerstag bis zum 22. April 2019 zeigt die Schau „Alex Katz“ rund 90 Werke des New Yorkers von den 1950er Jahren bis heute, Gemälde ebenso wie Skizzen und Vorzeichnungen. Auch impressionistisch anmutende Landschaftsbilder des 91-Jährigen sind zu sehen. Viele seiner Gemälde wirkten wie virtuos gemalte Schnappschüsse oder Modefotografien, teilte das Museum am Mittwoch in München mit.

Mail an die Redaktion Der US-amerikanische Maler Alex Katz. Foto: Jochen Lübke/Archiv

München.Typische Themen von Katz: Die Bildwelt des Films, der Mode und der Werbung. Mal arbeitet er im Freien, mal verwendet er fotografische Vorlagen oder Skizzen. In seinem Werk finden sich Porträts von Familie und Freunden ebenso wie Gesellschaftsszenen, Blumen und Landschaften. Das Museum Brandhorst hat selbst eine umfangreiche Sammlung an Bildern von Katz und ergänzt sie für die Ausstellung mit öffentlichen und privaten Leihgaben.

Katz wurde 1927 in New York geboren. Schon früh interessierte er sich für Kunst und studierte später auch Malerei. Er gilt als einer der wichtigsten us-amerikanischen Maler der Gegenwart. Seine Werke finden sich in Museen und Galerien in aller Welt.