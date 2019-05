Menschen Rettender Engel für Feld und Kuhstall Lena Mayer aus Hohenschambach arbeitet als Betriebshelferin. Mit der ZDF-Serie „Frühling“ hat die Arbeit wenig gemein.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Die 25-jährige Lena Mayer arbeitet derzeit auf dem Hof von Tobias Auer. Stall ausmisten gehört zu den täglichen Aufgaben. Fotos: Stöcker-Gietl

Deining.Für Lena Mayer darf es gerne eine Nummer größer sein. Bei Tieren wie Maschinen. Kuh oder Kätzchen? „Ich mag Kühe lieber“, sagt die 25-Jährige. Große Traktoren samt Anhänger? Genau ihr Ding! Lena ist ausgebildete Betriebshelferin. Seit Oktober vergangenen Jahres ist sie für den Maschinenring Jura im Einsatz. Sie schafft im Stall, bei der Feldarbeit – überall dort, wo eine zupackende Hand gebraucht wird, wenn landwirtschaftliche Betriebe durch den Ausfall eines Familienmitglieds auf Unterstützung angewiesen sind. Lena verkörpert das, was die Schauspielerin Simone Thomalla in der erfolgreichen ZDF-Herzkino-Serie „Frühling“ darstellt: eine Helferin in der Not. Doch zwischen der Filmfigur und der echten Betriebshelferin gibt es schon rein äußerlich enorme Unterschiede. Im Fernsehen mistet Dorfhelferin Katja Baumann die Kuhställe meist in modischen Strickjacken aus. Lena bevorzugt es deutlich praktischer: Sie trägt robuste Arbeitshosen und Kopftuch.

Feldarbeit steht an. Lena sitzt auf dem Valtra, vorne ein Frontlader ohne Schaufel, hinten die Maschine zum Grubbern der Felder. Den 140-PS-Traktor steuert sich souverän durch Deining (Lkr. Neumarkt) hinaus auf die Felder. Dort muss heute der Boden für die Maissaat vorbereitet werden. Jungbauer Tobias Auer stellt die Maschine nochmal nach, damit der Mist auch ordentlich eingearbeitet wird. Bei der Bodenbearbeitung steigen dicke Staubwolken auf. Letztes Jahr war der Maisertrag miserabel. „Noch so einen Sommer und viele Betriebe müssen aufgeben.“ 46 Milchkühe plus Jungvieh muss der 27-Jährige versorgen, 66 Hektar landwirtschaftlich genutzte Flächen bewirtschaften.

Den Hof betreibt er mit seinem Vater. Doch der musste sich vor einigen Wochen einer schweren Operation unterziehen und befindet sich nun in einer Reha-Einrichtung. Alleine würde es Tobias Auer nicht schaffen. Der Maschinenring Jura hat deshalb Lena geschickt. Seit acht Wochen packen die beiden gemeinsam an – im Kuhstall und auf den Feldern. Im Moment, sagt Lena, sieht es so aus, als würden wir den ganzen Sommer zusammenarbeiten. Das ist eine ungewöhnlich lange Zeit. Häufig sind Betriebshelfer nur wenige Wochen auf ein- und demselben Hof. Lena schaffte es so in sieben Monaten schon auf zehn Einsatzorte.

110 Einsätze pro Jahr im Jura

Sechs festangestellte Betriebs- und Dorfhelfer stehen beim Maschinenring Jura, der seinen Sitz in Hemau hat, zur Verfügung, außerdem gibt es Aushilfskräfte und Helfer aus der Nachbarschaft, die die etwa 110 Einsätze im Jahr stemmen, sagt Koordinatorin Andrea Oberländer. Die Vermittlung erfordert einiges an Fingerspitzengefühl. Gerade wenn die Kräfte nicht nur im Betrieb, sondern auch im Haushalt helfen, dringe man in sehr intime Bereiche vor, sagt Oberländer. „Da geht es nicht nur um die Unterwäsche, die gewaschen werden muss, da offenbaren sich manchmal auch Familienkonflikte.“

Zwischen Lena und Jungbauer Tobias stimmt die Chemie. Um 5 Uhr morgens fangen sie im Stall an. Lena schiebt mit dem Hoflader den Mist aus dem Stall. „Als der Hoflader kaputt war, mussten wir 36 Schubkarren an einem Tag rausfahren“, erzählt Tobias. Der Jungbauer melkt die Kühe, die derzeit noch in Anbindehaltung stehen. Im Herbst will er einen Laufstall bauen, den Betrieb weiter modernisieren. Jetzt kam die Erkrankung des Vaters dazwischen. Vorrangig geht es nun darum, dass er die Existenz des Betriebs sichern kann. Pläne müssen hinten angestellt werden. Denn Lenas Einsatz hängt auch davon ab, wie lange die Landwirtschaftliche Krankenkasse die Kosten für den Ausfall des Betriebsinhabers übernimmt. Alleine, das sagt Tobias ehrlich, wäre die Arbeit nicht zu schaffen.

ZDF-Herzkino „Frühling“ Serie: Die Schauspielerin Simone Thomalla verkörpert seit 2010 die Dorfhelferin Katja Baumann in der ZDF-Herzkino-Reihe „Frühling“.

Idee: Die Filme erzählen die Geschichten einer Dorfhelferin, die Familien in Notsituationen zur Seite steht und die sich im Umfeld eines Dorfes mit Namen Frühling und der dortigen Hilfseinrichtung „Hand in Hand“ ereignen. Die Dorfhelferin packt körperlich an, betreut aber auch seelisch.

Dreharbeiten: Gedreht wird im oberbayerischen Bayrischzell. Der Ort hat inzwischen mit der Vermarktung der Serie, von der bislang 22 Folgen von jeweils 90 Minuten Länge ausgestrahlt wurden, begonnen. Unter anderem wird eine Filmtour angeboten.

Aktuell: In diesem Jahr werden vier neue Filme aus der Reihe gedreht, außerdem wird es erstmals ein Winterspecial geben. Der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Lena ist nicht die erste Betriebshelferin, die ihn unterstützt. Nicht immer klappt es auf Anhieb so gut, sagt der Jungbauer. „Ich meine schon, dass wir gut zusammen in Schuss kommen“, sagt auch Lena. Nach der Stallarbeit wird zusammen gefrühstückt. Wenn Feldarbeit ansteht, bleibt die Betriebshelferin den ganzen Tag auf dem Hof und fährt erst abends nach dem Füttern und Melken zurück nach Hohenschambach, wo sie mit ihrer Familie wohnt, die ebenfalls einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt. Sie könnte sich vorstellen, den eines Tages zu übernehmen. „Aber meine beiden Schwestern haben auch Interesse“, sagt sie. Das ist schon ungewöhnlich, findet Tobias. Er habe das Gefühl, dass immer weniger junge Frauen bereit seien, in eine Landwirtschaft einzuheiraten. „Weil das eben auch mit viel Arbeit verbunden ist.“

Lena mag dagegen zupacken. Deshalb hat sie den Beruf der Groß- und Außenhandelskauffrau für die Stallarbeit an den Nagel gehängt. Sie habe gemerkt, dass sie nicht für den Bürojob gemacht sei, sagt sie. Zwei Sommer verbrachte sie auf bewirtschafteten Almen im Salzburger Land und in Tirol und sattelte schließlich um. An der Abendschule machte sie ihre Ausbildung zur Landwirtin. „Das war schon hart, so nebenbei.“ Tauschen möchte sie inzwischen nicht mehr gegen geregelte Arbeitszeiten am PC.

„Die Realität schaut anders aus“

Auch in der ZDF-Serie „Frühling“ gibt die Figur Katja Baumann ihren Job als Krankenschwester auf und beginnt als Dorfhelferin noch einmal neu. Insbesondere die zwischenmenschliche Ebene, die einen wichtigen Teil der Arbeit der Dorf- und Betriebshelfer einnimmt, wird in den Spielfilmen herausgestellt. Immer geht es um Familien, die gerade eine schwierige Situation durchleben. Dort packt die Helferin dann im Haushalt und im Stall mit an. Es geht um Themen wie Krankheit, Tod und Trennung, wenngleich es am Ende immer ein gutes Ende nimmt. Herzkino eben. Betriebshelfer-Koordinatorin Oberländer sagt: „Die Realität schaut doch ganz anders aus.“

Eine psychisch herausfordernde Situation hat Lena bislang nicht erlebt. „Ich bin noch in keiner Familie eingesetzt worden, wo gerade um einen geliebten Menschen getrauert wird. Aber sicherlich wird das eines Tages kommen und davor habe ich schon ein bisschen Bammel.“ Die Dorf- und Betriebshelfer werden für solche Situationen geschult, lernen, wie man auf trauernde Menschen zugeht und die richtigen Worte findet.

Manchmal, sagt Lena, ist das Zusammenfinden holprig, manchmal ganz leicht. Auch das schätzt sie an ihrem Beruf. Er bietet jeden Tag etwas Neues, wenngleich sie auf keinen Fall auf die großen Maschinen und die großen Tiere verzichten würde. Die großen Emotionen, die überlässt sie lieber der Fernseh-Dorfhelferin.