Naturschutz „Rettet die Bienen": Frist endet

Eine Biene sammelt den Nektar von einem rosafarbenen Sonnenröschen.

München.Das Volksbegehren Artenvielfalt ist vorzeitig am Ziel – doch wer will, kann sich auch am Mittwoch noch in die Unterschriftenlisten in den Rathäusern eintragen. Erst am Abend nämlich endet die zweiwöchige Eintragungsfrist – und die Organisatoren hoffen weiter auf eine möglichst hohe Beteiligung.

Dabei ist das Hauptziel schon erreicht: Nach Angaben der Initiatoren hat das Volksbegehren schon vorzeitig die entscheidende Zehn-Prozent-Hürde genommen. Es hätten sich mehr als eine Million Menschen für ein besseres Naturschutzgesetz eingetragen, teilte die Beauftragte des Volksbegehrens, Agnes Becker (ÖDP), schon am Dienstag mit. Für einen Erfolg waren die Unterschriften von mehr als zehn Prozent aller Wahlberechtigten nötig - also knapp eine Million. Damit ist nun der Weg für einen Volksentscheid für mehr Artenschutz frei.

Das Volksbegehren zielt auf Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz. Biotope sollen besser vernetzt, Uferrandstreifen stärker geschützt und der ökologische Anbau gezielt ausgebaut werden. Kritiker wie der Bauernverband warnen aber beispielsweise vor den geforderten höheren Mindestflächen für den ökologischen Anbau. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will bei einem Runden Tisch in der kommenden Woche Kompromissmöglichkeiten ausloten. Sein Ziel: Er will einen alternativen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem am Ende dann doch alle leben können. Ob das gelingt, ist aber völlig offen.

