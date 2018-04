Kommunen

Rettungsdienste üben Katastrophenfall: „Gaffer erlaubt“

Bei Forstarbeiten bricht ein Waldbrand aus, dann stürzt auch noch ein Reisebus von einer Brücke - in der Oberpfalz üben Rettungsdienste am 8. und 9. Juni den Katastrophenfall. Etwa 2500 Einsatzkräfte aus den Bezirken Oberpfalz, Niederbayern und Oberfranken sowie aus Tschechien beteiligen sich an der Aktion, wie der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) am Mittwoch sagte. Schaulustige seien hier, anders als im Ernstfall, ausdrücklich eingeladen: „Gaffer erlaubt.“