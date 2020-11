Anzeige

Unfälle Rettungseinsatz auf Baukran Auf einem 45 Meter hohen Münchner Baukran ist ein Monteur nach einem Stromschlag bewusstlos geworden.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße.

München.Der Mann hatte am Mittwoch Wartungsarbeiten an der Elektrik des Krans erledigt, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte.

Zu Hilfe kletterten Feuerwehr und Notarzt nach oben. Zusätzlich seilten sich Helfer aus einem Rettungshubschrauber mit einer Winde ab. Der verletzte Arbeiter sei kurzzeitig bewusstlos gewesen und auf dem Kran medizinisch versorgt worden. Er sei dabei so stabilisiert worden, dass er in Begleitung der Helfer selbst absteigen konnte. Der Monteur kam in ein Krankenhaus.