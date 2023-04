Luftverkehr Rettungshubschrauber muss wegen Taube notlanden

Ein Rettungshubschrauber ist am späten Freitagabend nach einem Zusammenprall mit einer Taube in Bidingen (Landkreis Ostallgäu) notgelandet. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte, hatte der Vogel die Cockpit-Scheibe des Helis durchschlagen. Der mit vier Menschen - darunter einem Patienten - besetzte Hubschrauber war demnach im Einsatz und auf dem Weg von einer Klinik in Augsburg zurück zu seinem Standort in Österreich.

dpa