Landsberg am Lech Rettungskräfte bestohlen - während Einsatz in Oberbayern von Karin Seibold

Während die Rettungskräfte im Einsatz waren, wurden sie bestohlen. −Symbolbild: dpa

Landsberg a. Lech, Stadt.Sie waren gerade dabei, zu helfen, und wurden währenddessen beklaut: Während eines Rettungseinsatzes sind Rettungskräfte im oberbayerischen Landsberg am Lech am Freitagabend Opfer von Dieben geworden.

Die Helfer waren damit beschäftigt, eine stark betrunkenen Person in der Nähe des Jugendzentrums in Landsberg zu betreuen, als sich die Diebe ans Werk machten: Aus dem abgestellten Rettungswagen stahlen Unbekannte ein Tablet von Apple, das sogenannte iPad, im Wert von rund 900 Euro. „Sowas hatten wir auch noch nicht“, sagt ein Polizeisprecher am Samstag gegenüber der Mediengruppe Bayern.







Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 21.35 Uhr bis 22.30 Uhr.