Seenotrettung Rettungsschiff kehrt von Mission zurück Das Regensburger Rettungsschiff „Alan Kurdi“ war auf einer dreiwöchigen Mission. Zu einem Rettungseinsatz kam es nicht.

Mail an die Redaktion Die Crew der Sea-Eye will ein Zeichen der Solidarität mit blockierten Schiffen von Hilfsorganisationen setzen. Foto: Sophie Seydel/sea-eye.org

Palma de Mallorca.Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ des Regensburger Vereins Sea-Eye ist am Mittwoch nach dreiwöchiger Mission wieder im Hafen von Palma de Mallorca eingelaufen. Bei der aktuellen Mission war das Sea-Eye-Team mehrere Tage lang vor Libyen im Einsatz.

Einsatzleiter war Dominik Reisinger, Maschinenbaustudent aus Weiden. Er bewertet die Mission als erfolgreich: „Wir waren bestmöglich vorbereitet. Wäre es zu einem Einsatz gekommen, wären wir da gewesen und hätten den Leuten helfen können. Glücklicherweise war es nicht notwendig. So waren wir das Auge Europas im Mittelmeer und haben beobachtet.“

Das Schiff wird nun zehn Tage lang im Hafen von Palma auf den nächsten Einsatz vorbereitet – eine weitere dreiwöchige Mission. Noch sucht das Team der Sea-Eye dafür unter anderem nach medizinischem Personal.

Der Verein Sea-Eye e. V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern „Sea-Eye“ und „Seefuchs“ beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte in über 60 Missionen unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14 378 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung, zwei neue Schiffe unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die „Alan Kurdi“ ist das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge. Ihr Einsatz rettete bis heute 17 Menschen das Leben.

