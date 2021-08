Anzeige

Unfälle Rettungswagen landet nach Unfall auf Gleis: drei Verletzte Ein Rettungswagen im Einsatz ist nach einem Unfall in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) auf einer Bahnstrecke liegen geblieben.

Schwarzenbach an der Saale.Zuvor war der Wagen am Samstagabend auf einer Kreuzung in der Nähe des Bahnhofs mit einem Auto kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeistation Rehau sagte. Er fiel bei dem Aufprall auf die Seite und blieb auf der Zugstrecke liegen. Der Fahrer des Einsatzwagens wurde demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer erlitt einen leichten Schock. Eine Helferin verletzte sich leicht. Die genaue Unfallursache war unbekannt. Wie der Polizeisprecher erklärte, veranlasste die Deutsche Bahn eine Gleissperre.

