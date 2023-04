„Produkt des Jahres“ Rewe-Kunden aufgepasst: Ausgezeichneter Bio-Lachs zurückgerufen

Mail an die Redaktion Ein Mitarbeiter präsentiert in einem Fischmarkt in einer Kühlvitrine liegenden Lachs. −Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa

Kürzlich gewann der Hersteller Krone mit seinem „Mein Lieblings Bio Lachs“ beim Wettbewerb „Produkt des Jahres“ die Goldmedaille, nun musste das prämierte Produkt von Rewe wegen einer falschen Auszeichnung des Verbrauchsdatums zurückgerufen werden.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum endet nicht wie angegeben am 26. Mai 2023, sondern bereits am 26. April 2023, wie das Unternehmen in Steinbach bei Frankfurt am Montag mitteilte. Das betroffene Produkt in der 80-Gramm-Einheit sei in den Bundesländern Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verkauft worden. Das betroffene Produkt wurde nur in Rewe-Märkten verkauft, wie die Handelskette am Montag mitteilte.







Es seien maximal 280 Stück falsch ausgezeichnet worden. Betroffen ist die Charge N6049321/12 mit dem EAN-Code: 4064872000250. Bis zum 26. April könne man den Lachs bedenkenlos verzehren, teilte das Unternehmen mit. „Bei einem Verzehr nach dem 26. April besteht eine Gesundheitsgefahr“, erklärte Rewe in einer Mitteilung. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, können ihn gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons im Supermarkt zurückgeben.

− dpa/jra