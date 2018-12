Skispringen

Richard Freitag hofft nach Zwangspause auf Radfahr-Effekt

Skispringer Richard Freitag geht trotz seiner Trainings-Zwangspause rund um die Weihnachtstage zuversichtlich in die Vierschanzentournee. „Ich hoffe, dass das ähnlich läuft, wie beim Radfahren: dass man das nicht verlernt“, sagte Freitag am Freitag in Oberstdorf. Der 27-Jährige, der bei der Tournee-Generalprobe vor zwei Wochen eine missglückte Landung hingelegt und anschließend wieder Hüftprobleme hatte, präsentierte sich zwei Tage vor dem Start des ersten Saisonhöhepunkts sichtlich locker und gut gelaunt.