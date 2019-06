Menschen Richard Loibl, ein Bayer durch und durch Wann er Du sagt und warum er einen weißen Mantel braucht, verrät der Direktor des neuen ayern-Museums im Interview.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Ois Chicago? Richard Loibl, Direktor des neuen Bayern-Museums in Regensburg, im Endspurt. Am 4./5. Juni eröffnet das Prestigeprojekt. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Im neuen Bayern-Museum am Regensburger Donaumarkt sind vor der Eröffnung am 4./5. Juni noch 1000 Dinge zu regeln, aber Richard Loibl wirkt auch im Endspurt wie der berühmte Fels. Der 53-Jährige redet gerne geradeheraus und er liebt Dreiteiler und Krawatten in leuchtenden Farben. Zum Interview empfängt er strumpfsockert. Nach den vielen Vorab-Führungen brauchen die Füße dringend ein paar Stunden Freiheit. Der Historiker hat eine kräftige Statur und ein empfindsames Herz. Sein Lachen – und er lacht oft – ist sehr besonders; es hört sich an wie bei einem Backfisch. Das Büro des Direktors im Zwischengeschoss des neuen Hauses ist spartanisch eingerichtet. Die zwei einzigen sichtbaren persönlichen Dinge sind eine Kaffeetasse neben zwei Bildschirmen und ein weißer Mantel. Was es damit auf sich hat, erzählt er im Interview.

### ##### ### ###########, ### ## ####### ####### ### ##### ###### ######## ###### ####. ##### ###### ###### ### ###### ######### ## #####. #### ##### ### #### #### ############# ### ########### ##########. ## ### ######### ### ##### ### ###. ### ####### ### ### ###### ### ###########, #### #### ##### #### ### ### ############### ### ########### ### #### ##### #######. ### #### ### ####### ########## ### ### ############# ## ############# ### ######. ########## ##### ### #### ###### #######. #### ## ###’# ##### ########, ### ########. ######### #### ### ######### #########, #### ### ## ###### ####### ############## ##########. #### ###### ### #### ############# ### #### ## #### ### ####. ## ######## #### ### ###### ####, ## ### #########, ## #### ###### ## ###### ########### ##############, #### ### ### #########, ## #### ### ####, #### ### ####### ###### ####, ### ###### #### ## ### #### ###.

### #### ###### ## ###-####-#####: ####

### ### ### ############: #### ### ##### ######, #### ### ###### ## ######### ############?

### #### #### ##### ### ####### ########## ##. ################## ### ### #####. ### ### ####’ ## ########## ##### ######## ######. ### #######’ ### #### #####, ####### ####### ### ########## ### ###### #### ###. ### ######## ################ ##. ####### ### ### ## ###### ###### ######## ###### ######, #### ### ##### ##### ### ### #### ##### ### #### ####, ####### ### #### #### ##### ###### ####. ### ###’ ### ### #######.

### ##### ######## ##########. ### ### #### ### ##### ################### ######?

######### #### #### ### #### ## ###### #######: ### #### ##########, ##### ######. ### #### #######, #### ### ###### ### ##### ######### ######### #### ########### ########. ### ##### ######### #### ## ### ##### #### ####### #######. ######## #### ### #### ##### ########### ######. ### ### ########### ### ################### ### ###, #####’ ###, #######, #### ##### ######## ### ### ### ##### ############# #####. ### ### ###### ### ## ##### ###########.

### ###### ## ### ##### ###?

### ######: ## ### ##### #####. #### ####### ####### ###### ## ############ ####. ### #####, ##### ## ######### ### ### ####### ## ######. ### ####### ######## ### ######## ############## ### ### ###, ###### ### #### #####.

### #### ###### ## ###-####-#####: ####

##### ### #### #### ### ### ####### #####, ### ### ###########?

## ### ## ##### ##, #### ### ###### ###### ########### ######. ### ####’ #### #### ## ########## ######## ### ################# #### ####. ######## ##### ## #### ########## ##### ## ### #######.

### ##### ### ######-########. ##### ### ##############? ##### ### ##### ######### ########?

############## #### ## #### ######### #####. ### ###### ####’ #### #########, #### ### ### ########## ##### ###### ### #### #########. ### ### #### ##### ##### ######, #### ### ### ##### ### #### ## ###### ################# ###. ####### ####### ### ############## ######### ### ### ##### #### ### ############ ###. ### ##### ##### ##### ##### #########. #### ##### ########### #####: „###, ##### ###### #### ##### ### ## ###### ##### ## #### ###### ####!“ ### ##### ###############: „### #######’ ##### ### ### ####### ### ### ###.“ ### #### ### ######, ### ######.

######### ######: ##### ######, #################, ###########, ### ## ######## ###### ### #### ####. ### ##### ####’#?

##### #####. ### ### ## #############. ### #### #### ### ########### ############ ### ###############. ### ### ### ##### ##### ########. ### ### ######, ### ####### ## ####### #####. ### #### ###### ### ## ##### ######, ##### ###### #### #### ############# ##########, ### ########## ### ######## ##########. ### #### ########### ####. ### #### #### ####, #### ### #### ########## ####. ##### ###### ###: ### #### ##########. ### ####### ##### ### ###### #########. #### ### ###’ #### ####, ### ###### ##### ### ####### ####. ### ### ###### ##### ########. ### ###### ###### ######### ### ###### #####. ### ### #### #### ### ##### ##### #########.

#### ### ### #### ## ##### ## ###. ##### #### ## ##### ###. ###### ### ## ##### #########?

### ###’ ####### ## #### ########. ### ### ### #### ###### ################## ##########. ###### ##### ### ### ###########, ##### ###### ########### ### #### ############# ############ ##########. ### ### ############### ## ########### ### #### ### ###### #### ###### ################, #### ### ####### ### #### #### ######### ######### ####. ####### #### ## ### ###### ####### ###.

## ######: #### ### ### ###### ###### ###### ### #### ##### ####?

####, ### ###### #### ### ##### ##########. ### #### #####.

### ### ######### ## #####?

## ############ ############, ## ####### ########, ##### ## ######## ### ##########, ########### ### ##### ##########. ## ##### ##### #### ###### ########. ### ########### #### ######### ####### ####, #### #### #### #############. ### #### ### ### ### ########## #### #####.

#### ##### ### #### ####?

### ######## #### ########## #####. ### ### ##### #### ### ## ##########, ## ### ###### #####, ### #####, ### ######### ##### #### ### ###### ###. ### #### ### ###### ####, ### ### ## ############## ### ##### ###### ###, ## ######, ### #### ### ## ### #### ### #### ##### ###. #####, ### ##### ## ########### ###, #### ## ####### ########### ######.

### ##### #### ######## #######. ### ### #. #### ### #########?

### ### ### #########, #### ####. #### ### ### ### #####, ##### ### #####, ### ### #########, ####### #### ###. ### #### ### ##### #### #####. ### ########### ##### ########. ### ###### ## ##### ###### #### ###### – ### ############ ##### ### ############# ####### ################### ####, ### ### ### ############ ###### ##, ## ### ########### ####### ## #### ####. ### ######## ##### ######## ### ### #### ########. ## ### ## #######, #### ### ######## ####### #####, #### ## #### #### #### ## ##########. ### #######’ ### #### ###### ###### ######, ### ###### ### ### ################## ###### ############# ###, ### #####’ #### ## ### #########.

######## ########## ### ###### ## ######-######?

###### ##-######## ###### ### ### ######### ### ### #########, #### ######### ### ## ####, #### ####### ######## #### ########### ######. #### #### ##### ####### ### ### ####### ######## #####.

### ### ############## ###### ### ### ##### ### ### ### ## ######## ####### ### ####### ### ##### ############. ### #### ### ######-###### ### ### ######## ######?

## ########## ##### ### #### ######. ########## ####### ## ###### ###### #################. ### ### ### ############ ##### ### ########, #### ## ### ####### ######, ### ## ###. ##### ############ ######## ######### ########. ### #####, ### ##### ### ########## ####### #########, ##### ##### #############. ########## #### #### #######, #### ##### ### ####### #### ###### ### #### ## ######### ##### ##### ### ###### ####. ########## ### ###########. ## #### ##### ######: ############ ######, ### ##### ######, ########### #######. ########### ###### ### ######## ###########, ### ##### ###### ### #### ####### ###### ##### ###### #######. ########## #### #### ### ########### ############### #############. ## ### #### ### ######## ## ######### ###.

## #. ###### ### ###### ### ####. ###### ### ### ### #### ### ### ######### #####?

### #. ### ### ########, ## #### #### ##### ###### #### ### ####, #### ## ####### ### ####### #### ### #### #######. ### ###### #######, ### ### ### ######## ### ######. ## ### ### #####. ### ###### ##### ######; ## ### ################ ###### ### #### ### ### ##### ############ ######### ####. ### ### ########. ### ### #########!

####### #### ####### ### #### #### ##### ### ########## ### ######-#######:

#### #### ## ### ######-####