Naturschutz

Riedberger Horn: Naturschützer kritisieren Speicherbecken

Naturschützer haben den geplanten Bau eines Speicherbeckens für die Kunstschneeproduktion im Skigebiet Grasgehren am Riedberger Horn im Allgäu kritisiert. Das Becken solle in einem sensiblen Moorgebiet entstehen und werde massive Auswirkungen auf schützenswerte Lebensräume und Arten wie das Birkhuhn haben, teilten der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Bund Naturschutz (BN) am Donnerstag mit. Die Verbände zeigten sich enttäuscht über das Vorgehen der Behörde, weil man derzeit eigentlich gemeinsam nach einer Kompromisslösung für die Region suche.