Wetter Riedbergpass wieder frei Der Riedbergpass im Allgäu ist wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Zufahrt zum Riedbergpass in Richtung Balderschwang war wegen Lawinengefahr gesperrt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Balderschwang.Wie der Landkreis Oberallgäu am Mittwoch bekanntgab, wurde die Sperrung am Dienstagabend aufgehoben. Die Straße am Riedbergpass ist der höchste befahrbare Gebirgspass in Deutschland. Wegen der hohen Lawinengefahr in den vergangenen Tagen musste er gesperrt werden.