Rieger unter Erpressungsverdacht

Von Marion Koller

Regensburg.In die Regensburger Korruptionsaffäre um illegale Wahlkampfspenden kommt Bewegung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar inzwischen wegen Erpressungsverdachts gegen den CSU-Landtagsabgeordneten Dr. Franz Rieger. Darüber hatten „Regensburg Digital“ und der Bayerische Rundfunk berichtet. Wie unser Medienhaus aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, soll wohl der wegen der Spendenaffäre vorläufig suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) zu den Erpressungsvorwürfen gegen Rieger aussagen.

Ergebnis vor dem Wahltag?

Auch wird kolportiert, dass die Ermittler ihre Untersuchungen gegen Rieger auf jeden Fall vor der Landtagswahl am 14. Oktober abschließen wollen – um den Vorwurf zu entgehen, sie schonten ihn vor der Wahl. Rieger ist Regensburger CSU-Direktkandidat. Dr. Markus Pfaller, Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg, bestätigt nur, dass die Ermittlungen voranschreiten, laufend Zeugen vernommen und Unterlagen gesichtet würden.

Im Juni hatte die Staatsanwaltschaft Wohn- und Geschäftsräume des CSU-Landtagsabgeordneten Rieger und eines Regensburger Veranstaltungsunternehmers durchsuchen lassen. In einer Pressemitteilung schrieben die Ermittler: Der Beschuldigte Rieger solle von einem Unternehmer aus der Regensburger Bau- und Immobilienbranche bei einem persönlichen Gespräch eine Spende für den Landtagswahlkampf 2013 in Höhe von 60 000 Euro verlangt und diese Forderung mit einem Hinweis auf zukünftige Entscheidungen über Baugebiete und Baugenehmigungen in Regensburg verbunden haben. Der betroffene Unternehmer soll zunächst eine Spende von 9900 Euro an die CSU Regensburg geleistet haben. Außerdem soll er im Hinblick auf die Spendenforderung zwei Rechnungen des Unternehmers aus der Veranstaltungsbranche für Leistungen in Riegers Landtagswahlkampf 2013 über 11 900 und 17 850 Euro bezahlt haben. Rieger wies alle Vorwürfe zurück.

„Wenn man das erlebt hat, was ich erlebt habe, hält man von der Unschuldsvermutung noch mehr. Sie hat große Bedeutung.“ Joachim Wollbergs



Der vorläufig suspendierte OB Wolbergs äußerte sich auf MZ-Anfrage nicht zum Erpressungsverdacht gegen Rieger. „Wenn man das erlebt hat, was ich erlebt habe, hält man von der Unschuldsvermutung noch mehr. Sie hat große Bedeutung“, sagte er und ergänzte: „Vielleicht wird Herr Rieger jetzt mal etwas demütiger.“

Wolbergs mahnt

Die Landesanwaltschaft habe sich bei seiner, Wolbergs’, vorläufiger Suspendierung im Januar 2017 unter anderem auf Rücktrittsforderungen des Herrn Rieger berufen – was bisher öffentlich nicht bekannt war. Rieger habe gesagt, Wolbergs schade der Stadt. „Vielleicht wird jetzt die Landesanwaltschaft einmal nachdenklicher, wen sie als Kronzeugen nimmt“, hofft Wollbergs.

Die CSU-Landesleitung antwortete am Mittwoch nicht auf die Frage, ob sie sich für Regensburg um einen Ersatzkandidaten für die Landtagswahl bemühen werde.

