Thronjubiläum Riekel wünscht Queen mehr Rücksicht der königlichen Familie

Die langjährige „Bunte“-Chefredakteurin Patricia Riekel wird bei den Feiern für das Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. mitfiebern. „Die Queen ist ein Symbol für Disziplin, Durchhalten, Stoisch-Sein, auch wenn die Welt ringsherum in Flammen aufgeht“, sagte die 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend bei der Geburtstagsfeier ihres Lebensgefährten, des Publizisten Helmut Markwort, in München. „Sie ist eine Dame, ich würde vor ihr sogar einen Hofknicks machen. Sie wäre die Einzige, vor der ich knicksen würde.“

dpa