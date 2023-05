3. Liga Riesen Abschiedswelle bei Jahn Regensburg: 23 Spieler weg

Beim SSV Jahn Regensburg wird es nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga einen gigantischen personellen Umbruch geben. Die Oberpfälzer waren am Sonntag nach sechs Jahren aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Beim Saisonabschluss wurden insgesamt 23 Spieler im internen Kreis verabschiedet, wie der Jahn am Mittwoch mitteilte.

dpa