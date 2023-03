Mega-Millionen-Gewinn Riesiger Lotto-Jackpot geknackt: Über 73 Millionen Euro gehen nach Bayern

Mail an die Redaktion Die Zahlen 6, 12, 36, 37, 44 und die beiden Eurozahlen 1 und 11 brachten dem noch unbekannten Glückspilz aus Bayern den mit rund 73 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot. −Symbolbild: dpa

München, Landeshauptstadt.In Bayern kann sich ein Lottospieler oder eine Lottospielerin über einen Mega-Millionen-Gewinn freuen.

Der Euro-Jackpot wurde am Dienstagabend nur einmal geknackt - und 73,86 Millionen Euro gingen nach Bayern, wie Westlotto mitteilte. Die Zahlen 6, 12, 36, 37, 44 und die beiden Eurozahlen 1 und 11 brachten dem noch unbekannten Glückspilz den Jackpot. In der zweiten Gewinnklasse gab es keinen Gewinner.







Weiterer Großgewinn fließt nach Bayern

In der Gewinnklasse drei wurde der Eurojackpot den Angaben zufolge hingegen ebenfalls geknackt: Einmal in Bayern und einmal in Hessen. Die Gewinner können sich nun über jeweils 399.236 Euro freuen.

Doppelt so viel - nämlich 800.000 Euro - : Er knackte am Valentinstag den Bayern-Jackpot am Automaten.

Der Eurojackpot wurde zuletzt im Mai 2020 von einem Gewinner aus Bayern geknackt - damals ging es um 90 Millionen Euro. Zweimal erreichte der Eurojackpot bislang sein neues Limit von 120 Millionen Euro - im Juli 2022 ging ein entsprechend hoher Gewin nach Dänemark, im November 2022 nach Berlin. Die statistische Chance, den Jackpot abzuräumen liegt bei 1:140 Millionen.

