Tiere Riffhai namens Else in Münchner Tierpark eingeschläfert Nach Kurt ist nun auch Else tot: Der Münchner Tierpark Hellabrunn hat den etwa 20 Jahre alten Schwarzspitzen-Riffhai am Mittwoch eingeschläfert.

Der Schwarzspitzen-Riffhai „Else" schwimmt im Tierpark Hellabrunn in einem Aquarium.

München.Der gesundheitliche Zustand des „betagten Hai-Weibchens“ sei in letzter Zeit immer schlechter geworden, so der Tierpark.

Else lebte etwa 18 Jahre im Tierpark in München. Ihr Gefährte Kurt starb 2019. Die beiden hätten zu den ältesten Schwarzspitzen-Riffhaien in Europa gezählt, so der Tierpark auf seiner Internetseite. Die Tierpfleger hatten Elses Gesundheitszustand seit Längerem mit Sorge beobachtet. Die Körperhaltung und Schwimmbewegung des Hais hätten sich verändert. Trotz Behandlung verbesserte sich der Zustand nicht.

Nun schwimmen im Haibecken in Hellabrunn keine Haie mehr. Das soll sich bald wieder ändern. Der Tierpark teilte mit, sich weiter am Erhaltungszuchtprogramm für Schwarzspitzen-Riffhaie beteiligen zu wollen. So sollen bald wieder Haie zu den vielen kleinen Riffbewohnern und Netzmuränen ziehen.

Die Heimatregionen der Schwarzspitzen-Riffhaie sind die Küstengebiete des Indischen Ozeans und die Inselgruppen des westlichen Zentralpazifiks. Die Riffhaie werden von der Weltnaturschutzunion als gefährdet eingestuft.

