Kriminalität Rinder gezielt mit Rattengift getötet Ein Unbekannter vergiftete auf einer Weide in Unterfranken acht Tiere. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tiere wurden in den vergangenen fünf Monaten mit Rattengift getötet. Foto: Andreas Gebert/dpa

Sandberg.Ein Unbekannter hat über mehrere Monate hinweg in Unterfranken Rinder mit Rattengift getötet. In den vergangenen fünf Monaten seien insgesamt acht Tiere auf einer Weide bei Sandberg (Landkreis Rhön-Grabfeld) verendet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Experten des Veterinäramtes in Bamberg und des Veterinärwissenschaftlichen Institutes der Ludwig-Maximilians-Universität in München haben nun Rattengift in den untersuchten Organen gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der bislang unbekannte Täter die Tiere gezielt vergiftet hat. Darauf ließen die Gesamtumstände schließen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

