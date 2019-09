Brauchtum Rinder kehren in die Täler zurück Im Allgäu hat der Viehscheid begonnen. Auch in Oberbayern kehrten die ersten Tiere von den Almen zurück.

Merken

Mail an die Redaktion Hirten stehen mit ihren Herden am Viehscheidplatz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

Bad Hindelang.Rund 700 Stück Vieh sind am Mittwoch in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) von den saftigen Almwiesen zurück ins Tal getrieben worden. Dort werden sie von ihren Hirten „geschieden“ und dem jeweiligen Besitzer zurückgegeben. Im Allgäu wird das gefeiert: mit zünftiger Blasmusik, Verkaufsständen, Fahrgeschäften - und zahlreichen Besuchern.

In den kommenden Wochen werden in Südbayern mehrere Tausend Rinder von den Bergweiden der Alpen in die Täler zurückgetrieben. In Oberbayern sind die ersten Rinder bereits am Wochenende zurückgekehrt. Anders als im Allgäu werden die Tiere dort eher in kleineren Gruppen abgetrieben.

In der Regel hole jede Alm ihre Tiere für sich ins Tal, sagte Hans Stöckl, Geschäftsführer des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. Es gebe allerdings größere oder spektakuläre Abtriebe, wie zum Beispiel der Abtrieb am Königsee: Dort werden voraussichtlich Anfang Oktober die Kühe von der Alm mit Schiffen zum Bauern zurückgebracht.

Im Frühjahr waren die Tiere heuer später als sonst auf die Almen gekommen, weil nach dem extremen Winter viel Schnee lag. Deswegen könnten sie je nach Wetter etwas länger auf den Bergwiesen bleiben. In der Regel ziehen sich die Almabtriebe bis Mitte Oktober hin. (dpa)