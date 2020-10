Anzeige

Medien Ringlstetter startet ARD-Talkshow Der Komiker und Kabarettist wird künftig neben Moderatoren wie Barbara Schöneberger beim „Talk am Dienstag“ mitmachen.

Merken

Mail an die Redaktion Der Kabarettist Hannes Ringlstetter. Foto: picture alliance / Tobias Hase/dpa/Archiv

München.Der bayerische Komiker und Kabarettist Hannes Ringlstetter wird künftig neben Moderatoren wie Barbara Schöneberger oder Judith Rakers beim „Talk am Dienstag“ im Ersten mitmachen. „Club 1“ nennt sich das Format, das am Dienstag (6. Oktober) um 22.50 Uhr zum ersten Mal auf Sendung geht. Talkshow-Gäste seien an diesem Abend die Influencerin Cathy Hummels, der Stargeiger David Garrett, die Olympiasiegerin Heike Drechsler und der Kabarettist Tobias Mann, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag in München mit. Der Kölschrocker Wolfang Niedecken von BAP sei zudem als musikalischer Gast dabei.

Bekannt aus „Hubert und Staller“

Unterstützt wird der in München geborene und viele Jahre im Raum Regensburg ansässige Komiker von der Journalistin Caro Matzko. Eine weitere Folge ist am 27. Oktober geplant. Fernsehzuschauer kennen Ringlstetter aus den ARD-Krimireihen „Hubert und Staller“ und „Hubert ohne Staller“. Der in Straubing aufgewachsene Komiker spielt darin den Geschäftsmann Yazid. Im BR Fernsehen hat er zudem die Show „Ringlstetter“. Für seine neue ARD-Sendung „Club 1“ verspricht er „spontanen Spaß, angemessenen Tiefgang, mal ein Lied und vor allem große Empathie“.