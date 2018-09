Leute Rita Falk: „Unter meinen Rosenstöcken sind Leichen“

Mail an die Redaktion Die Autorin Rita Falk. Foto: Ursula Düren/Archiv

Passau.Erfolgs-Autorin Rita Falk (54/„Winterkartoffelknödel“) hat viele Ideen für ihre Krimis bei der Gartenarbeit. „Es ist schon so, dass ich beim Garteln sehr viel nachdenken kann und sehr viele Ideen für meine Krimis sammle“, sagte sie dem Wochenend-Magazin der „Passauer Neuen Presse“. „Da sind schon ein paar Leichen unter den Rosenstöcken - definitiv.“ Sie schreibe ihre Bücher auch gerne im Garten. Falk, die in Oberbayern lebt, wurde mit ihrer Provinzkrimi-Reihe über den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer berühmt. Im Februar erschien der neunte Teil „Kaiserschmarrndrama“, derzeit arbeitet sie an Teil zehn.