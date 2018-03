Fussball Robben beim FC Bayern zurück im Mannschaftstraining

Mail an die Redaktion Bayerns Spieler Arjen Robben. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Nach knapp zweiwöchiger Abstinenz ist Arjen Robben beim FC Bayern München wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mit. Nach einem Kurzurlaub leitete Trainer Jupp Heynckes wieder die Einheit der Münchner. Wegen der Länderspiele fehlen noch zahlreiche Profis. Beim 34 Jahre alten Offensivspieler Robben zwickte zuletzt der Nerv, wie es Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Besiktas Istanbul ausdrückte. Der FC Bayern kann im günstigsten Fall am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Borussia Dortmund vorzeitig Meister werden.