Fußball Robben glaubt an Bayern-Meisterschaft: „Habe viel Vertrauen“

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben glaubt fest an den Münchner Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga. „Es bleibt noch ein Titel übrig, den müssen sie unbedingt gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl bekommen. Ich habe mir das Training angeschaut. Es war eine super Intensität dabei. Ich habe viel Vertrauen, dass sie es schaffen“, sagte Robben dem TV-Sender Sky vor dem Topspiel der Bayern gegen RB Leipzig am Samstagabend.

dpa