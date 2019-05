Fussball Robben glaubt an große Bayern-Zukunft Der scheidende Arjen Robben glaubt an eine große Zukunft des FC Bayern München.

Mail an die Redaktion Bundesliga, 33. Spieltag, RB Leipzig - FC Bayern München. Münchens Arjen Robben nach dem Spiel. Foto: Hendrik Schmidt

München.„Es ist eigentlich nur bergauf gegangen“, sagte Robben am Dienstag in München im Rückblick auf seine zehn Jahre beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Der Niederländer war im Sommer 2009 von Real Madrid gekommen und erlebte ein glanzvolles Jahrzehnt der Münchner mit drei Endspiel-Teilnahmen in der Champions League.

Die Zahl der Endspiel- und Halbfinal-Teilnahmen spreche für sich, insgesamt sei der Verein gewachsen, sagte Robben. „Da kann man nur positiv drüber reden. Und was die Zukunft angeht: Wir haben sehr gute Leute im Verein, die werden das schon weitermachen.“