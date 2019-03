Fussball Robben mit Trainingscomeback, auch Ribéry und Goretzka dabei Die drei angeschlagenen Fußball-Profis Arjen Robben, Franck Ribéry und Leon Goretzka sind in das Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt.

Mail an die Redaktion Arjen Robben vom FC Bayern München. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Robben absolvierte am Dienstag erstmals seit Anfang Februar wieder Teile der Einheit an der Säbener Straße. Der 35 Jahre alte Niederländer hat gar seit Ende November wegen Problemen an den Oberschenkeln kein Pflichtspiel mehr bestritten. Ribéry (35) musste beim 5:1 gegen Mönchengladbach wegen eines Magen-Darm-Infekts aussetzen, Goretzka (24) fehlte mit Sprunggelenksproblemen. Beide bestritten das Training vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) wieder komplett mit.