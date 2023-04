Manchester-Experte Robben: Pep war fußballerisch der beste Trainer

Manchester-Experte Arjen Robben ist gespannt auf das Champions-League-Viertelfinale seines Ex-Clubs FC Bayern bei Manchester City. „Das ist auf jeden Fall ein Topspiel, das auch das Finale sein könnte. Es wird sehr interessant und ich freue mich schon, es anzuschauen“, sagte der langjährige Münchner Profi auf der Internetseite des Vereins. Das Hinspiel findet am Dienstag in Manchester statt, das Rückspiel acht Tage später in München.

dpa