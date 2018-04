Fussball

Robben: Neues Gespräch „vielleicht die nächsten Tage“

Beim FC Bayern München könnte in der Frage einer Vertragsverlängerung für Arjen Robben eine zeitnahe Entscheidung fallen. „Es gab noch kein neues Gespräch. Das wird vielleicht die nächsten Tage oder nächste Woche stattfinden“, sagte der 34 Jahre alte Niederländer am Dienstag in München. Seit 2009 spielt Robben für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Der Vertrag des Holländers läuft wie der von Franck Ribéry (35) am Saisonende aus.